Atelier Signa-danse, Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Atelier Signa-danse Dimanche 20 septembre, 10h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Atelier mené par l’artiste chorégraphe Jos Pujol, de la compagnie Singulier Pluriel, dans les salles de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout.

Proposé dans le cadre de la Journée mondiale des sourds.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

Atelier mené par l’artiste chorégraphe Jos Pujol, de la compagnie Singulier Pluriel, dans les salles de l’exposition Être ici | Maintenant | Partout.

© MO.CO. Montpellier Contemporain