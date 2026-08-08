Atelier Soigneur en Famille La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

samedi 22 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Atelier Soigneur en Famille

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez partager un moment unique en famille !

Au programme

– Distribution des repas

– Soins et caresses des animaux

– Un atelier complice pour découvrir leur quotidien tout en s’amusant.

Un beau moment de partage, de découverte et de douceur à vivre ensemble !

Inscription par SMS. .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Soigneur en Famille

L’événement Atelier Soigneur en Famille Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme