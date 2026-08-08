UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rives-en-Seine

Atelier Soigneur en Famille La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

samedi 22 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Petite Ferme aux Merveilles
Adresse
1 Imp. de la Ravine
Ville
76490 Rives-en-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rives-en-Seine

Atelier Soigneur en Famille

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez partager un moment unique en famille !

Au programme
– Distribution des repas
– Soins et caresses des animaux
– Un atelier complice pour découvrir leur quotidien tout en s’amusant.

Un beau moment de partage, de découverte et de douceur à vivre ensemble !

Inscription par SMS.   .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Soigneur en Famille

L’événement Atelier Soigneur en Famille Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

À voir aussi à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)