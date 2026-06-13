Atelier Sommeil et Sophrologie Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 09:30 – 12:30

Gratuit : non Sur inscription : 45€ Inscription par mail à : affairedunevie@gmail.comEt par appel/message : Valérie – 0679681878Émilie – 0616224774 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, En famille

Sophrologie et Sommeil Nous vous proposons une matinée autour du sommeil.Dormir… c’est un besoin aussi vital que boire, manger ou respirer. Le sommeil, c’est une clé essentielle de notre santé. Il est donc important de mieux connaître son sommeil pour bénéficier d’une nuit réparatrice et éviter les risques liés au manque de repos.> Nous aborderons :• Des apports théoriques pour comprendre le fonctionnement du sommeil.• Quelques conseils d’hygiène de vie et les bons gestes à adopter.• Des exercices de respiration pour favoriser la détente.• Les visualisations positives pour favoriser le sommeil.• Une expérience olfactive pour ressentir le relâchement.La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.Atelier collectif à la Maison de Quartier Madeleine Champ de MarsSamedi 28 novembre de 9h30 à 12h30

Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Nantes 44262

0679681878



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