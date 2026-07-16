Atelier Sommeil et Sophrologie, Maison des Associations Madeleine Champ de Mars, Nantes

Informations pratiques

Atelier Sommeil et Sophrologie Samedi 28 novembre, 09h30 Maison des Associations Madeleine Champ de Mars Loire-Atlantique

Sur inscription : 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T09:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T09:30:00+01:00 – 2026-11-28T12:30:00+01:00

Sophrologie et Sommeil

Nous vous proposons une matinée autour du sommeil.

Dormir… c’est un besoin aussi vital que boire, manger ou respirer. Le sommeil, c’est une clé essentielle de notre santé. Il est donc important de mieux connaître son sommeil pour bénéficier d’une nuit réparatrice et éviter les risques liés au manque de repos.

> Nous aborderons :

• Des apports théoriques pour comprendre le fonctionnement du sommeil.

• Quelques conseils d’hygiène de vie et les bons gestes à adopter.

• Des exercices de respiration pour favoriser la détente.

• Les visualisations positives pour favoriser le sommeil.

• Une expérience olfactive pour ressentir le relâchement.

La sophrologie est une méthode douce qui allie respiration, détente musculaire et visualisation positive. Que vous soyez débutant ou curieux, ces ateliers sont ouverts à tous.

Atelier collectif à la Maison de Quartier Madeleine Champ de Mars

Samedi 28 novembre de 9h30 à 12h30

Maison des Associations Madeleine Champ de Mars 22 rue Émile Péhant, Nantes Nantes 44262 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « affairedunevie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0616224774 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679681878 »}]

Apprenez des techniques pour retrouver un sommeil réparateur. Parce qu’une bonne journée commence toujours par une bonne nuit !