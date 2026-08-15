Atelier sophrologie et sonothérapie Le Papillon Nyons

Informations pratiques

Nyons

Atelier sophrologie et sonothérapie

Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 11:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez vibrer en pleine conscience avec bols tibétains

Expérimenter une alliance sonore entre la résonnance par les bols tibétains et la conscience de soi par la voix avec Edwige sono praticienne et Aurore sophrologue

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Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Come experience mindfulness through Tibetan singing bowls

Experience a harmonious blend of sound—the resonance of Tibetan singing bowls and self-awareness through the voice—with Edwige, a sound practitioner, and Aurore, a sophrologist

L’événement Atelier sophrologie et sonothérapie Nyons a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale