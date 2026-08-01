Présentation du roman de Claire Arnot Gîte le Clos des Ruynes Nyons

Informations pratiques

Nyons

Présentation du roman de Claire Arnot

Gîte le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Présentation du roman Et s’il était deux fois, au pied du gingko biloba de Claire Arnot et buffet estival partagé.

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Gîte le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 46 leclosdesruynes@gmail.com

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English :

Presentation of the novel %AB *What If It Happened Twice, at the Foot of the Ginkgo Biloba* %BB by Claire Arnot, followed by a shared summer buffet.

L’événement Présentation du roman de Claire Arnot Nyons a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale