Présentation du roman de Claire Arnot Gîte le Clos des Ruynes Nyons
dimanche 16 août 2026 · Gîte le Clos des Ruynes · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Présentation du roman de Claire Arnot
Gîte le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Présentation du roman Et s’il était deux fois, au pied du gingko biloba de Claire Arnot et buffet estival partagé.
.
Gîte le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 02 46 leclosdesruynes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of the novel %AB *What If It Happened Twice, at the Foot of the Ginkgo Biloba* %BB by Claire Arnot, followed by a shared summer buffet.
L’événement Présentation du roman de Claire Arnot Nyons a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Concert Gainsbourg & Jane du Théâtre de Bagatelle (Festiv’été) Nyons 11 août 2026
- Les Petits Riens qui font les grands touts promenade de la Digue Nyons 12 août 2026
- La nuit de la Coop Vignolis Nyons 14 août 2026
- Grand loto du Patrimoine Cour du collège Roumanille Nyons 14 août 2026
- Randonne en Fête Nyons 15 août 2026