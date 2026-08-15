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Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba Le Clos des Ruynes Nyons

dimanche 16 août 2026 · Le Clos des Ruynes · Nyons

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Clos des Ruynes
Adresse
56 Avenue Paul Laurens
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba

Le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Présentation du dernier roman de Claire Arnot, auteure nyonsaise, qui se déroule à Nyons et ses environs.
Lecture, vente et dédicace
  .

Le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 55 38 15 

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English :

Presentation of the latest novel by Claire Arnot, an author from Nyons, set in Nyons and the surrounding area.
Reading, book sale, and book signing

L’événement Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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