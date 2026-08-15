Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba Le Clos des Ruynes Nyons
dimanche 16 août 2026 · Le Clos des Ruynes · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba
Le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Présentation du dernier roman de Claire Arnot, auteure nyonsaise, qui se déroule à Nyons et ses environs.
Lecture, vente et dédicace
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Le Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 55 38 15
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English :
Presentation of the latest novel by Claire Arnot, an author from Nyons, set in Nyons and the surrounding area.
Reading, book sale, and book signing
L’événement Et s’il était deux fois, au pied du Ginkgo biloba Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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