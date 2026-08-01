Exposition Nature & Lumière BP 54 Nyons

Informations pratiques

Nyons

Exposition Nature & Lumière

BP 54 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-07

xposition d’Irmi Haupenthal au Préau des Arts, du vendredi 7 au jeudi 13 août.

Ouvert de 15h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 19h.

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BP 54 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com

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English :

Irmi Haupenthal’s exhibition at the Pr%E9au des Arts, Friday, August 7, through Thursday, August 13.

Open from 3:30 p.m. to 7:00 p.m., and on Sundays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 3:30 p.m. to 7:00 p.m.

L’événement Exposition Nature & Lumière Nyons a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale