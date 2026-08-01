Exposition Nature & Lumière BP 54 Nyons
vendredi 7 août 2026 · BP 54 · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Exposition Nature & Lumière
BP 54 8 rue Pierre Toesca Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-07
xposition d’Irmi Haupenthal au Préau des Arts, du vendredi 7 au jeudi 13 août.
Ouvert de 15h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 19h.
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BP 54 8 rue Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com
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English :
Irmi Haupenthal’s exhibition at the Pr%E9au des Arts, Friday, August 7, through Thursday, August 13.
Open from 3:30 p.m. to 7:00 p.m., and on Sundays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 3:30 p.m. to 7:00 p.m.
L’événement Exposition Nature & Lumière Nyons a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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