Diner provençal Nyons
samedi 15 août 2026 · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Diner provençal
Place du Calvaire Nyons Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre de Randonne en Fête, dîner Provençal autour de la soupe au pistou, proposé par l’association Nyons Patrimoine .
En cas de pluie, repli à la Brasserie la Restanque, à côté du Parc aquatique.
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Place du Calvaire Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68 dominique.engelhart@orange.fr
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English :
As part of Randonne en Fête, a Provencal dinner featuring pistou soup, organized by the Nyons Patrimoine association.
In case of rain, retreat to the Brasserie la Restanque, next to the Water Park.
L’événement Diner provençal Nyons a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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