Informations pratiques

Nyons

Diner provençal

Place du Calvaire Nyons Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre de Randonne en Fête, dîner Provençal autour de la soupe au pistou, proposé par l’association Nyons Patrimoine .

En cas de pluie, repli à la Brasserie la Restanque, à côté du Parc aquatique.

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Place du Calvaire Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 40 68 dominique.engelhart@orange.fr

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English :

As part of Randonne en Fête, a Provencal dinner featuring pistou soup, organized by the Nyons Patrimoine association.

In case of rain, retreat to the Brasserie la Restanque, next to the Water Park.

L’événement Diner provençal Nyons a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale