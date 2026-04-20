Atelier Spécial Fête des Mères La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Spécial Fête des Mères

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une parenthèse gourmande pour célébrer les mamans À l’occasion de la Fête des Mères, La Grande École vous propose un atelier cuisine tout en douceur, pensé comme un véritable moment de partage. Que vous veniez avec votre maman, pour votre maman… ou entre mamans, cette soirée est une invitation à ralentir, créer et savourer ensemble. Au programme Réalisation d’une création élégante et gourmande Techniques simples pour un résultat raffiné Conseils et astuces pour reproduire la recette à la maison. Moment de dégustation convivial Un atelier placé sous le signe de la délicatesse, du plaisir et de la transmission. Parce que la plus belle des attentions reste le temps que l’on partage.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Spécial Fête des Mères

L’événement Atelier Spécial Fête des Mères Le Havre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie