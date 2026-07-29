Informations pratiques

Florac Trois Rivières

ATELIER STOP MOTION LE VOYAGE IMMOBILE

20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

Le voyage immobile Atelier stop motion / 8-12 ans. Gratuit sur inscription

Le voyage immobile Atelier stop motion / 8-12 ans. Gratuit sur inscription

Atelier sur le voyage immobile en lien avec la stop motion, les arts créatifs et la danse. Découverte d’une technique de cinéma où le découpage et le dessin interagissent pour former une histoire singulière et hybride.

Un atelier sur le corps en mouvement sera animé par Béa circacienne et danseuse du collectif LiM. .

20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 31 42 61 camille@cinemaquebecois.fr

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English :

The Still Journey Stop-Motion Workshop / Ages 8–12. Free with registration

L’événement ATELIER STOP MOTION LE VOYAGE IMMOBILE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes