ATELIER STOP MOTION LE VOYAGE IMMOBILE Florac Trois Rivières
lundi 3 août 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
ATELIER STOP MOTION LE VOYAGE IMMOBILE
20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
Le voyage immobile Atelier stop motion / 8-12 ans. Gratuit sur inscription
Le voyage immobile Atelier stop motion / 8-12 ans. Gratuit sur inscription
Atelier sur le voyage immobile en lien avec la stop motion, les arts créatifs et la danse. Découverte d’une technique de cinéma où le découpage et le dessin interagissent pour former une histoire singulière et hybride.
Un atelier sur le corps en mouvement sera animé par Béa circacienne et danseuse du collectif LiM. .
20 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 31 42 61 camille@cinemaquebecois.fr
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English :
The Still Journey Stop-Motion Workshop / Ages 8–12. Free with registration
L’événement ATELIER STOP MOTION LE VOYAGE IMMOBILE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-20 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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