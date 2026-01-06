Atelier Street art (oiseaux nature)

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Animé par l’île MoulinSart

enfants de 6 à 12 ans

8 € par personne

Réservation obligatoire. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by l’île MoulinSart

L’événement Atelier Street art (oiseaux nature) Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Vallée de la Sarthe