Atelier Street art (oiseaux nature) Malicorne-sur-Sarthe jeudi 29 octobre 2026.

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:30:00

2026-10-29

Animé par l’île MoulinSart
enfants de 6 à 12 ans
8 € par personne
Réservation obligatoire.   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Hosted by l’île MoulinSart

