Atelier « Super héraut », Archives départementales de Pyrénées-Orientales, Perpignan

Informations pratiques

Atelier « Super héraut » Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à se glisser dans la peau d’un héraut et à créer leurs propres armoiries, accompagnés par un médiateur.

Grâce au matériel mis à disposition, chacun pourra imaginer et confectionner son blason, puis repartir avec sa création.

Archives départementales de Pyrénées-Orientales 74 avenue Paul Alduy, 66000 Perpignan Perpignan 66931 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 85 00 http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm Les archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de « faire l’histoire » : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours. Lignes de bus A ou 7 : arrêt Parc des Sports. Ligne de bus C : arrêt Montesquieu. Direction université, parking gratuit.

Petits et grands peuvent se transformer, en compagnie d’un médiateur, en super héraut, et créer des armoiries grâce au matériel mis à disposition. Chacun repartira avec les armoiries qu’il aura…

©Archives départementales des Pyrénées-Orientales