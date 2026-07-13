Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

jeudi 13 août 2026 · Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 09:30 –

Gratuit : oui Inscription par téléphone, mail ou via le site internet Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 07 69 81 65 18 http://apib44.fr



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