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Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

jeudi 13 août 2026 · Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue · Nantes

Atelier sur le budget par l’association Agir pour l’intégration bancaire Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue
Adresse
1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription par téléphone, mail ou via le site internet

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 09:30 –
Gratuit : oui Inscription par téléphone, mail ou via le site internet Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Jeu de plateau pour représenter les revenus et les dépenses d’un mois d’une famille. C’est en équipe, dans un esprit de convivialité, que l’on cherche les meilleures réponses. Les thèmes des questions portent sur : la banque, les assurances et crédits, l’épargne, les loisirs,le logement, la consommation etc.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 07 69 81 65 18 http://apib44.fr


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