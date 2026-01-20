Atelier sur photographie argentique Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Cet atelier est animé par un habitant du 11e arrondissement. Il vous proposera une présentation de la photographie argentique, de la prise de vue, au tirage papier à l’agrandisseur, en passant par le développement de la pellicule.

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/ https://www.facebook.com/p/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e-100088124313827/



