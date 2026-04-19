Ballade poétique

Poème collectif de promenade dansé. Avec Virginie Poitrasson, Ariane Dreyfus, le danseur Rémy Héritier et Docking Compagnie.

Le dimanche 07 juin 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Départ cimetière Père Lachaise 55 rue des Rondeaux 75020 Arrivée médiathèque James Baldwin, 10 bis rue Henri Ribière 75019 ParisParis

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