Ballade Hommage « Sur les traces de Stéphane Bouquet » Départ cimetière Père Lachaise Paris
Ballade Hommage « Sur les traces de Stéphane Bouquet » Départ cimetière Père Lachaise Paris dimanche 7 juin 2026.
Ballade poétique
Poème collectif de promenade dansé. Avec Virginie Poitrasson, Ariane Dreyfus, le danseur Rémy Héritier et Docking Compagnie.
Le dimanche 07 juin 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
Départ cimetière Père Lachaise 55 rue des Rondeaux 75020 Arrivée médiathèque James Baldwin, 10 bis rue Henri Ribière 75019 ParisParis
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