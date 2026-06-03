Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS

Concert sur scène en extérieur dans le cadre du festival Kiosque en Fête – Reprises Rock des années 70 à nos jours (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand,…).

GOne joue des reprises rock, des années 70 à aujourd’hui (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand, Iron Maiden…) et entraîne le public à chanter et danser.

Le dimanche 07 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://fb.me/e/7b6ePJeSQ



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