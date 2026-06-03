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Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS

Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS

Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Concert sur scène en extérieur dans le cadre du festival Kiosque en Fête – Reprises Rock des années 70 à nos jours (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand,…).

GOne joue des reprises rock, des années 70 à aujourd’hui (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand, Iron Maiden…) et entraîne le public à chanter et danser.
Le dimanche 07 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
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