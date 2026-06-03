Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS
Concert de reprises rock en plein air Parc de Choisy PARIS dimanche 7 juin 2026.
Concert sur scène en extérieur dans le cadre du festival Kiosque en Fête – Reprises Rock des années 70 à nos jours (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand,…).
GOne joue des reprises rock, des années 70 à aujourd’hui (Muse, Nirvana, Hole, Franz Ferdinand, Iron Maiden…) et entraîne le public à chanter et danser.
Le dimanche 07 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://fb.me/e/7b6ePJeSQ
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