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Atelier Tableau de vision Les Champs Saint-Mathieu

mercredi 26 août 2026 · Les Champs · Saint-Mathieu

Atelier Tableau de vision Les Champs Saint-Mathieu

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Les Champs
Adresse
Grande Yourte Lac de Saint Mathieu
Ville
87440 Saint-Mathieu
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Mathieu

Atelier Tableau de vision

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Grâce à Saline venez stimuler votre élan vital, l’estime et la confiance en soi. N’oubliez pas vos ciseaux, bâton de colle et grande feuille cartonnée (format A3 idéal).   .

Les Champs Grande Yourte Lac de Saint Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72 

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English : Atelier Tableau de vision

L’événement Atelier Tableau de vision Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Ouest Limousin

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