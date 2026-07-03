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Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Atelier tablettes jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription à partir du 23 août auprès des bibliothécaires  ou sur</p>

Une fois tous les deux mois, retrouve-nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien
d’autres encore ! Une heure pour avancer un maximum dans l’application et,
pourquoi pas, te donner envie de la télécharger chez toi !

Pour cette séance spéciale, tu auras le plaisir de découvrir ou redécouvrir les applis les plus appréciées par les participants des ateliers tablettes ! Au programme : Hidden folks ; Gorogoa ; Agent A ; Down in Bermuda et Framed

Hidden Folks ; Crédits : hidden folks
Gorogoa ; Crédits : gorogoa
Agent A ; Crédits : agent a
Down in Bermuda ; Crédits : Down In Bermuda
Framed ; Crédits : Framed

Mercredi 23 septembre de 16h à 17h30
Salle d’animation
Pour enfants à partir de 7 ans
Sur inscription à partir du 23 août sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit

Sur inscription à partir du 23 août auprès des bibliothécaires  ou sur

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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