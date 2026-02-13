Atelier Taille de pierre à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire
Début : Jeudi 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
2026-07-23
Devenez tailleur de pierre le temps d’un après-midi à la Forteresse de Polignac façonnez votre propre pierre inspirée des bâtisseurs médiévaux. Atelier fun et historique, inclus dans la visite. Atelier réservé aux enfants et sans réservation préalable.
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
English :
Become a stonecutter for an afternoon at Polignac Fortress: fashion your own stone inspired by medieval builders. Fun and historical workshop included in the tour. Workshop for children only, no advance booking required.
