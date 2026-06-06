ATELIER TAILLE DE PIERRE AU FORT DUGOMMIER Collioure
ATELIER TAILLE DE PIERRE AU FORT DUGOMMIER Collioure samedi 6 juin 2026.
Collioure
ATELIER TAILLE DE PIERRE AU FORT DUGOMMIER
Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 100 – 100 – 100
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
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ATELIER DÉCOUVERTE Vous réaliserez un taille artisanale d’une petite pièce sculptée en pierre, alliant précision et savoir taire. Découverte des matériaux et outils, traçage sur pierre, ciselure, évidement, parement, bouchardage etc… selon projet, et travail de finition.
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Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
DISCOVERY WORKSHOP: You’ll make a small stone carving, combining precision and craftsmanship. Discovery of materials and tools, tracing on stone, chiseling, hollowing, facing, bush-hammering etc. depending on the project, and finishing work.
L’événement ATELIER TAILLE DE PIERRE AU FORT DUGOMMIER Collioure a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE COLLIOURE
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