Atelier taille de pierre, Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC), Rennes

Informations pratiques

Atelier taille de pierre 19 et 20 septembre Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) Ille-et-Vilaine

Participation dans la limite des places disponibles, activité proposée en continu les deux après-midi d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un atelier taille de pierre est animé le samedi et le dimanche après-midi par des compagnons de l’entreprise Lefevre dans l’avant-cour de l’Hôtel de Blossac. L’entreprise a notamment été mobilisée sur la restauration de l’escalier d’honneur de l’hôtel de Blossac et est actuellement impliquée dans les travaux de restauration de la cathédrale de Vannes.

Cette initiation permettra, sous la supervision des compagnons, de découvrir leurs outils et d’appréhender le rapport de l’artisan aux matériaux des murs, des remparts, clochers, des édifices civils, militaires et religieux de nos régions.

Attention : activité susceptible de faire naitre des vocations !

Hôtel de Blossac – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) DRAC Bretagne – 6, rue du Chapitre CS 24405, Rennes, 35044 Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 29 67 00 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne L’hôtel fut construit à compter de 1728 à la suite de l’incendie de Rennes de 1720, sur un dessin supposé de Jacques Gabriel.

Il présente une architecture classique unique en Bretagne, notamment pour sa superficie, la taille de son bâti, l’assemblage architectural de plusieurs bâtiments et son escalier d’honneur.

D’abord résidence de la famille de parlementaires La Bourdonnaye, comtes de Blossac, l’hôtel est loué de 1732 à 1789, pour devenir la résidence du gouverneur de la province de Bretagne.

Ségmenté en plusieurs logements de location de la révolution au XXème siècle, l’hôtel retrouve son intégrité à la suite de plusieurs campagnes de travaux de restauration et devient en 1977 le siège de la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), service déconcentré du ministère de la culture.

Un atelier taille de pierre est animé le samedi et le dimanche après-midi par des compagnons de l’entreprise Lefevre dans l’avant-cour de l’Hôtel de Blossac. L’entreprise a notamment été mobilisée la…

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