Permanence d’écrivain public, Vie du citoyen, Rennes

Informations pratiques

Permanence d’écrivain public 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Vie du citoyen Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T13:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-17T13:00:00+01:00 – 2026-12-17T18:00:00+01:00

Accueil d’une permanence d’écrivain public pour un accompagnement dans le cadre de démarches administratives et rédactionnelles (CV, Mails, Lettres de motivation, Courriers administratifs, Dossiers et projet de vie MDPH et droit des étrangers)

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres

Permanence d’écrivain public