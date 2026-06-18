Atelier taille-douce Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier taille-douce Atelier-Boutique Plougasnou jeudi 20 août 2026.
Plougasnou
Atelier taille-douce
Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Solenn vous propose un tendre moment en famille. Venez découvrir la gravure en creux. Atelier de découverte de la gravure à la pointe sèche sur tétra pack ! .
Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier taille-douce Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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