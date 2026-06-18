Atelier taille-douce Atelier-Boutique Plougasnou

Plougasnou

Atelier taille-douce

Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Solenn vous propose un tendre moment en famille. Venez découvrir la gravure en creux. Atelier de découverte de la gravure à la pointe sèche sur tétra pack ! .

Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63

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English :

L’événement Atelier taille-douce Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX