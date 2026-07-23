ATELIER TATAKI ZOME, EMPREINTES VÉGÉTALES Narbonne
samedi 29 août 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
ATELIER TATAKI ZOME, EMPREINTES VÉGÉTALES
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Balade d’une heure autour du Grand Castélou à la découverte de plantes et des arbres pour une petite reconnaissance. De retour création de tissus imprimés avec la technique du Tataki Zomé.
Pédagogie active par la nature pour une approche naturaliste et créative.
Sophie Pasquer Phacélie
Réservation par téléphone, 20 pers. max
.
Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
A one-hour walk around the Grand Castélou to explore plants and trees and get a feel for the area. Upon returning, we’ll create printed fabrics using the Tataki Zome technique.
Active nature-based learning for a naturalistic and creative approach.
Sophie Pasquer and Phacélie
Reservations by phone, max. 20 people
L’événement ATELIER TATAKI ZOME, EMPREINTES VÉGÉTALES Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
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