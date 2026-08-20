Atelier « Technique de teinture sur calebasse », Les jardins du Museum de Borderouge, Toulouse

Informations pratiques

Atelier « Technique de teinture sur calebasse » Dimanche 20 septembre, 10h30 Les jardins du Museum de Borderouge Haute-Garonne

Gratuit, inscription uniquement le jour même sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des calebasses à travers les cultures et les nombreux usages qui leur ont été attribués au fil des siècles. François Lamarque, botaniste amateur passionné, vous fera découvrir deux techniques ancestrales de décoration avant de vous accompagner dans la réalisation de votre propre calebasse décorative.

À partir de 12 ans.

Les jardins du Museum de Borderouge 24-26 av Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr Site intégré au muséum de Toulouse, cet espace de 3 hectares situé autour de l’étang de la Maourine invite à une rencontre surprenante avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans tous ces états : sauvage ou maîtrisée par l’homme. A découvrir l’ombrière, les potagers du monde, l’espace nature et la roselière. Les médiateurs vous accompagnent dans cette découverte à partir d’activités qui varient en fonction des saisons. Les jardins du Muséum ont subis d’importants travaux durant l’hiver afin d’améliorer l’accueil et le confort des visiteurs. Métro ligne B station Borderouge. Bus n° 36 arrêt Ségla.

Les calebasses ont traversé les cultures et l’histoire. Différents peuples en ont eu différents usages, et techniques pour les décorer.

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