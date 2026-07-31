ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE COMPLET AU JARDIN ET VISITE DE L’INDIGOTERIE Florac Trois Rivières
vendredi 31 juillet 2026 · Florac Trois Rivières
Informations pratiques
Florac Trois Rivières
ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE COMPLET AU JARDIN ET VISITE DE L’INDIGOTERIE
Indigoterie le cri du castor Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21 2026-08-24
Visite guidé, sentier conté du bleu, atelier de création guidé avec fabrication des couleurs et de 2 pièces textile, un bandana d’indigo et un tableau de Garance ou Tatakigami avec les feuilles. Petit encas et boissons sur place à disposition.
Une immersion dans un jardin tinctorial incroyable qui vous entraîne tout d’abord à la découverte de l’histoire des couleurs et des savoirs faire ancestraux.
Visite du musée et de l’atelier, et rencontre avec des artistes maîtres teinturiers pour poursuivre vers une expérience unique et rare de création personnel au jardin. Chacun en ressort avec sa propre création et de la magie plein les yeux.
Détail: Visite guidé, sentier conté du bleu, atelier de création guidé avec fabrication des couleurs et de 2 pièces textile, un bandana d’indigo et un tableau de Garance ou Tatakigami avec les feuilles. Petit encas et boissons sur place à disposition. .
Indigoterie le cri du castor Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 10 60 88 88
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English :
Guided tour, Blue Trail, guided creative workshop featuring dye-making and the creation of two textile pieces: an indigo bandana and a Garance or Tatakigami painting made with leaves. Light snacks and drinks will be available on site.
L’événement ATELIER TEINTURE VÉGÉTALE COMPLET AU JARDIN ET VISITE DE L’INDIGOTERIE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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