Informations pratiques

Gargilesse-Dampierre

Atelier Terrarium

21 rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les Animations de l’été dans la Vallée de la Creuse Atelier du Terrarium.

Avec les conseils et l’aide de Valérie, fabriquez votre propre terrarium, un petit paysage composé de plantes et de minéraux dans un contenant en verre fermé. Un atelier

unique et original dans la région!

*D’autres dates sont possibles sur demande directe auprès de l’Atelier du Terrarium. .

21 rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities in the Creuse Valley: Terrarium Workshop.

L’événement Atelier Terrarium Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Vallée de la Creuse