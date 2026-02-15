Exposition Promenade autour de mon village Gargilesse-Dampierre

Exposition Promenade autour de mon village

Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La Maison de George Sand à Gargilesse vous ouvre les portes de sa salle d’exposition temporaire. Des gravures en hommage à Alexandre Manceau (lui même graveur), sont à l’honneur et sont réalisées par le collectif d’artistes de l’Atelier du loup .

Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr

English :

The Maison de George Sand in Gargilesse opens the doors of its temporary exhibition room. Engravings in homage to Alexandre Manceau (himself an engraver), are featured, created by the Atelier du loup artists’ collective.

