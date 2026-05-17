Gargilesse-Dampierre

Exposition Les fleurs de George Sand

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-09-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Exposition Les fleurs de George Sand , Illustrations.

La commune de Gargilesse vous propose l’exposition Les fleurs de George Sand. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 83 11

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English :

Exhibition George Sand’s flowers , Illustrations.

L’événement Exposition Les fleurs de George Sand Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Vallée de la Creuse