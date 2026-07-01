AGENDA · Gargilesse-Dampierre
Exposition MS. Rambié Échappée Romantique Gargilesse-Dampierre
samedi 25 juillet 2026 · Gargilesse-Dampierre
Informations pratiques
Gargilesse-Dampierre
Exposition MS. Rambié Échappée Romantique
6 Route du Pin Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de peinture glacis et huiles.
.
6 Route du Pin Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Painting Exhibition: Glazes and Oil Paintings.
L’événement Exposition MS. Rambié Échappée Romantique Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée de la Creuse
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