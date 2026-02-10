Exposition Paysages au Pastel, du romantisme à l’impressionnisme

Gargilesse-Dampierre Indre

Début : Mardi 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

2026-08-01

L’artiste Aurore PUIFFERAT vous propose une exposition de pastels autour des mouvements artistiques, du romantisme à l’impressionnisme.

Grâce à l’influence de George Sand, la vallée de la Creuse a attiré de nombreux peintres et s’est imposée comme une terre majeure de création artistique. Devenue une source d’inspiration privilégiée pour la peinture en plein air, elle nourrit ici une série de tableaux réalisés au pastel sec et tendre. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 gargilesse.evenement@gmail.com

Artist Aurore PUIFFERAT presents an exhibition of pastels based on artistic movements from Romanticism to Impressionism.

