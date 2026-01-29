La Parenthèse Musique à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Le Festival Parenthèse Musique . à Gargilesse.
La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival Parenthèse Musique .
Des concerts inédits dans des lieux de patrimoines exceptionnels
En 2026, le festival Parenthèse Musique fête ses dix ans. Une occasion de proposer de nouvelles soirées musicales exceptionnelles. .
Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com
English :
Festival Parenthèse Musique , concert by Duo FINES LAMES, Jazz.
