La Parenthèse Musique à Gargilesse Gargilesse-Dampierre

La Parenthèse Musique à Gargilesse

Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – –

Date : 2026-07-17

Début : Vendredi 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Festival Parenthèse Musique . à Gargilesse.

La Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse et OC and OIL proposent le Festival Parenthèse Musique .

Des concerts inédits dans des lieux de patrimoines exceptionnels

En 2026, le festival Parenthèse Musique fête ses dix ans. Une occasion de proposer de nouvelles soirées musicales exceptionnelles. .

Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 14 10 42 ocandoil@gmail.com

English :

Festival Parenthèse Musique , concert by Duo FINES LAMES, Jazz.

