Atelier tête à chapeaux, Musée des Ivoires, Yvetot

Informations pratiques

Atelier tête à chapeaux 19 et 20 septembre Musée des Ivoires Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ATELIER TÊTE A CHAPEAUX

Petits et grands

Et si on se fabriquait une coiffe ? En papier, en dentelle, en motifs découpés… À partir des coiffes normandes de l’exposition, chacun compose une création à porter et à photographier. Un atelier pour jouer avec les formes, les volumes et les transparences, entre découverte du patrimoine cauchois et plaisir de fabriquer ensemble.

Cet atelier est proposé en continu dans la salle principale du musée. Après avoir visité l’exposition des coiffes normandes proposées dans le musée, les participants seront invités à réaliser leur propre coiffe en papier.

Musée des Ivoires 8 Place du Maréchal Joffre, 76190 Yvetot, France Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 0235950840 https://www.yvetot.fr/le-musee-des-ivoires La deuxième plus importante collection d’ivoires de Seine-Maritime : plus de 200 pièces en ivoire de provenances géographiques et d’époques diverses allant du XVIe au XXe siècle. De grands personnages historiques (Henri II, Marie de Médicis, Napoléon 1er…), des statuettes reliquaires, des objets de la vie quotidienne (bijoux, boîtes, râpes à tabac…) y sont, entre autres, présentés. Série de personnages chinois et japonais ainsi qu’une collection représentant des pêcheurs polletais (du quartier du Pollet à Dieppe). Terres cuites, dont certaines sont signées du sculpteur Graillon, représentant des personnages pittoresques comme des pêcheurs ou des mendiants, mais aussi des scènes historiques (la Cène, Voltaire). La série de faïences présente de nombreux plats et assiettes provenant de Rouen, Lille, Nevers, Moulins ou en encore Saxe. Leur récente restauration permet désormais leur exposition permanente au public. RN15 Le Havre-Rouen A29 sortie n°8 et 9

ATELIER TÊTE A CHAPEAUX

© Croquis de G. BErnage d’après Lanté et Gatine