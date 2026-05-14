Atelier théâtre Maison des réfugiés Paris
Atelier théâtre Maison des réfugiés Paris vendredi 29 mai 2026.
Cet atelier vous est proposé dans le cadre de la formation « Au bout du conte », financé par Asiemut et le Ministère de la Culture Ile-de-France.
Il est gratuit, ouvert au public quel que soit son expérience et son niveau de français.
Asiemut et la Maison des Réfugié.e.s vous proposent un atelier théâtre sur le thème du conte. Animé par la comédienne et metteuse en scène Emilie Gruat.
Le vendredi 29 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T16:00:00+02:00
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris
lola.corazza@aslc-paris.org
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