Atelier théâtre Maison des réfugiés Paris

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de la formation « Au bout du conte », financé par Asiemut et le Ministère de la Culture Ile-de-France.

Il est gratuit, ouvert au public quel que soit son expérience et son niveau de français.

Asiemut et la Maison des Réfugié.e.s vous proposent un atelier théâtre sur le thème du conte. Animé par la comédienne et metteuse en scène Emilie Gruat.

Le vendredi 29 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T16:00:00+02:00

Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris

lola.corazza@aslc-paris.org



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