Tulle

Atelier Tir à l’Arc

Baignade de l’Auzelou Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Tir à l’Arc avec le Kayak Club Tulliste A partir de 8 ans En ca de pluie cette activité sera annulée – .

Baignade de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Atelier Tir à l’Arc

L’événement Atelier Tir à l’Arc Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze