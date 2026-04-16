Atelier Tir à l’Arc Tulle
Atelier Tir à l’Arc Tulle mardi 7 juillet 2026.
Tulle
Atelier Tir à l’Arc
Baignade de l’Auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Tir à l’Arc avec le Kayak Club Tulliste A partir de 8 ans En ca de pluie cette activité sera annulée – .
Baignade de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Atelier Tir à l’Arc
L’événement Atelier Tir à l’Arc Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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