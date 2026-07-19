Atelier tissage en papier Hautefort
mardi 11 août 2026 · Hautefort
Informations pratiques
Hautefort
Atelier tissage en papier
Hautefort Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Initiez-vous au tissage en vous amusant avec des bandes de papier colorées et repartez avec votre création en papier. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Micro-Folie.
Initiez-vous au tissage en vous amusant avec des bandes de papier colorées et repartez avec votre création en papier. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Micro-Folie. .
Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23 museemedecine@hautefort.fr
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English : Atelier tissage en papier
Try your hand at weaving while having fun with strips of colored paper, and take home your paper creation. Ages 6 and up. Registration required at Micro-Folie.
L’événement Atelier tissage en papier Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir
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