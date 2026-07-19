Informations pratiques

Hautefort

Atelier tissage en papier

Hautefort Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Initiez-vous au tissage en vous amusant avec des bandes de papier colorées et repartez avec votre création en papier. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Micro-Folie.

Initiez-vous au tissage en vous amusant avec des bandes de papier colorées et repartez avec votre création en papier. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire auprès de la Micro-Folie. .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 42 23 museemedecine@hautefort.fr

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English : Atelier tissage en papier

Try your hand at weaving while having fun with strips of colored paper, and take home your paper creation. Ages 6 and up. Registration required at Micro-Folie.

L’événement Atelier tissage en papier Hautefort a été mis à jour le 2026-07-19 par Vézère Périgord Noir