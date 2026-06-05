Montpellier

ATELIER TISSAGE PAR LAURE

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Initiez-vous au tissage pour créer votre tenture murale ou votre petite tapisserie décorative en laine et fils variés. Découvrez les techniques de votre choix points texturés, motifs géométriques, motifs berbères, tissage circulaire, etc.

Atelier tissage, par Laure

Initiez-vous au tissage pour créer votre tenture murale ou votre petite tapisserie décorative en laine et fils variés. Découvrez les techniques de votre choix points texturés, motifs géométriques, motifs berbères, tissage circulaire, etc.

Adultes et enfants dès 8 ans.

Durée 2h30

Tarif 35€

Matériel inclus

Dates

SAMEDI 27/06_10h30 et 14h30 Atelier tissage (Laure)

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English : ATELIER TISSAGE PAR LAURE

Learn how to weave your own wall hanging or small decorative tapestry using wool and various yarns. Discover the techniques of your choice: textured stitches, geometric patterns, Berber motifs, circular weaving, etc.

L’événement ATELIER TISSAGE PAR LAURE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER