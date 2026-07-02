Atelier Tisser sa toile en famille dès 7 ans Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 13 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Atelier Tisser sa toile en famille dès 7 ans

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Pour petits et grands à partir de 7 ans

Initiation à l’art du tissage préhistorique et réalisation d’un échantillon de tissu, 100% fait main. Production à ramener à la maison. Participation d’un adulte obligatoire. Réservation conseillée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Atelier Tisser sa toile en famille dès 7 ans

L’événement Atelier Tisser sa toile en famille dès 7 ans Bougon a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT 79