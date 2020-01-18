Atelier Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris

Atelier Tisseuses de mémoire est un espace de sororité dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission. Dans un cadre intergénérationnel et bienveillant, cet atelier propose un temps d’écoute, de récit et de partage pour interroger ce que signifie être une femme immigrée ou issue de l’immigration : notre lien aux origines, ce que nous avons reçu de nos parents et ce que nous choisissons de transmettre à notre tour, tout en nourrissant un sentiment d’appartenance.

Dates et horaires

Le 11 avril de 18h à 20h

Le 9 mai de 14h à 16 h

Le 13 juin 14 à 16h

Tarif

Gratuit

Animation

Histoiredautrepart

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Atelier Tisseuses de mémoire est un espace de sororité, de réflexion et de partage dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission.

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 11 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/atelier-tisseuses-de-memoire-tickets-1984971786046?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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