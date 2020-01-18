Atelier Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris
Atelier Tisseuses de mémoire Maison de la Conversation Paris samedi 11 avril 2026.
Atelier Tisseuses de mémoire est un espace de sororité dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission. Dans un cadre intergénérationnel et bienveillant, cet atelier propose un temps d’écoute, de récit et de partage pour interroger ce que signifie être une femme immigrée ou issue de l’immigration : notre lien aux origines, ce que nous avons reçu de nos parents et ce que nous choisissons de transmettre à notre tour, tout en nourrissant un sentiment d’appartenance.
Dates et horaires
Le 11 avril de 18h à 20h
Le 9 mai de 14h à 16 h
Le 13 juin 14 à 16h
Tarif
Gratuit
Animation
Histoiredautrepart
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Atelier Tisseuses de mémoire est un espace de sororité, de réflexion et de partage dédié aux femmes immigrées et aux femmes issues de l’immigration, autour de l’identité, des racines et de la transmission.
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 11 avril 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T18:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/atelier-tisseuses-de-memoire-tickets-1984971786046?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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