Atelier Tous au verger au parc d’Isle à Saint-Quentin

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à un atelier participatif de greffe d’été le samedi 6 juin 2026 de 14h à 16h à la maison du parc d’Isle à Saint-Quentin.

Préparation des greffes d’été à réaliser de juillet à septembre, taille en vert sur arbres palissés. Le thème de la vie au verger avec son aspect écologique et sa biodiversité sera également abordé lors de cette séance.

Gratuit.

Informations et réservations obligatoires à la Maison du Parc au 03 23 05 06 50

Avenue Léo Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

English :

Come and take part in a participatory summer grafting workshop on Saturday June 6, 2026 from 2 to 4 pm at the Maison du Parc d’Isle in Saint-Quentin.

Preparation for summer grafting from July to September, green pruning on trellised trees. The theme of life in the orchard, with its ecological aspects and biodiversity, will also be addressed during this session.

Free admission.

Information and reservations required at Maison du Parc on 03 23 05 06 50

L'événement Atelier Tous au verger au parc d'Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-02