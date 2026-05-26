Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre Jardin du Bicentenaire Le Mans
Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre Jardin du Bicentenaire Le Mans samedi 6 juin 2026.
Le Mans
Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre
Jardin du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 15:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans ce nouvel atelier, vous apprendrez à lire un vitrail, à comprendre les codes de ses couleurs, son histoire mancelle, et vous concevrez votre propre vitrail façon Tiffany avec un verre particulier. Repartez ensuite avec votre création ! A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le thème floral et végétal sera mis à l’honneur.
Ouvert à tous dès 7 ans.
Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge .
Jardin du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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