Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre Jardin du Bicentenaire Le Mans

Le Mans

Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre

Jardin du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans ce nouvel atelier, vous apprendrez à lire un vitrail, à comprendre les codes de ses couleurs, son histoire mancelle, et vous concevrez votre propre vitrail façon Tiffany avec un verre particulier. Repartez ensuite avec votre création ! A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le thème floral et végétal sera mis à l’honneur.

Ouvert à tous dès 7 ans.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge .

Jardin du Bicentenaire 22 Rue de la Verrerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement Atelier tout public Réalise ton vitrail Fleur de verre Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72