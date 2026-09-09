Atelier : traceurs de mémoire, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Atelier : traceurs de mémoire Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur. Atelier numérique en famille pour les 7/10 ans. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Et si le patrimoine devenait un terrain de jeu numérique ?

Après une courte déambulation autour du château de Camponac, imaginez et construisez votre propre château dans un univers virtuel : hier, aujourd’hui… ou tourné vers le futur.

À vous de créer !

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

Et si le patrimoine devenait un terrain de jeu numérique ?

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