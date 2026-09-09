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Atelier : traceurs de mémoire, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Atelier : traceurs de mémoire, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Prérequis : savoir utiliser un ordinateur. Atelier numérique en famille pour les 7/10 ans. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Atelier : traceurs de mémoire Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur. Atelier numérique en famille pour les 7/10 ans. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Et si le patrimoine devenait un terrain de jeu numérique ?

Après une courte déambulation autour du château de Camponac, imaginez et construisez votre propre château dans un univers virtuel : hier, aujourd’hui… ou tourné vers le futur.
À vous de créer !

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Et si le patrimoine devenait un terrain de jeu numérique ?

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