Atelier tricot-crochet, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
Atelier tricot-crochet, Librairie Graines de pensées, Rambervillers samedi 2 mai 2026.
Atelier tricot-crochet Samedi 2 mai, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00
Atelier tricot-crochet le samedi 2 mai, de 9h à 12h à la librairie Graines de pensées de Rambervillers ! A partir de 6 ans.
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Venez vous initier au tricot et au crochet ! atelier tricot
Photo de Dilara Hazıroğlu: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/sony-dsc-29928838/
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