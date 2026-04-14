Course VTT – La rambuvetaise, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers
Course VTT – La rambuvetaise, Stade Lucien Nicolas, Rambervillers dimanche 19 avril 2026.
Course VTT – La rambuvetaise Dimanche 19 avril, 07h15 Stade Lucien Nicolas Vosges
Prix : 2 à 8 € et Inscription sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T07:15:00+02:00 – 2026-04-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T07:15:00+02:00 – 2026-04-19T10:30:00+02:00
La ville de Rambervillers accueille pour cette 15 ème édition, la course de VTT La Rambuvetaise avec 6 parcours à partir de 5 km jusqu’à 55 km pour les plus téméraires et audacieux
Stade Lucien Nicolas Rue Charles Gratia, Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « larambuvetaise@gmail.com »}]
Pour cette 15 ème édition, la course La Rambuvetaise revient le 19 avril 2026 avec un choix diversifié de parcours La Rambuvetaise Course VTT
Cyclos secteur Rambervillers/Mairie de Rambervillers service Sport
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