Café littéraire, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Café littéraire Jeudi 14 mai, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00

Le jeudi 14 mai, de 9h à 12h, rendez-vous à la librairie Graines de pensées de Rambervillers pour un café littéraire « au fil des pages » !

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]

Café littéraire « au fil des pages » le jeudi 14 mai littéraire café

Photo de Esra Afşar: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/33669277/