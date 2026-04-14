Café littéraire, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
Café littéraire, Librairie Graines de pensées, Rambervillers jeudi 14 mai 2026.
Café littéraire Jeudi 14 mai, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T09:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Le jeudi 14 mai, de 9h à 12h, rendez-vous à la librairie Graines de pensées de Rambervillers pour un café littéraire « au fil des pages » !
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Café littéraire « au fil des pages » le jeudi 14 mai littéraire café
Photo de Esra Afşar: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/33669277/
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