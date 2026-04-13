Atelier trico’thé, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles

Atelier trico’thé Vendredi 24 avril, 14h30 Ludo-médiathèque Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Venez partager un temps de tricot dans la bonne humeur autour de quelques gourmandises !

Débutants bienvenus.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Partage autour du tricot