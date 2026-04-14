Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
Petites lectures ludiques, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 avril 2026.
Petites lectures ludiques Mardi 21 avril, 17h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T17:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Ces lectures ludiques, spécialement adaptées aux 0-3 ans, permettent de renforcer les liens affectifs tout en stimulant le langage et la créativité.
Que ce soit pour explorer de nouvelles histoires ou revivre les contes qui vous ont marqué, chaque livre devient une passerelle pour s’amuser, rêver et grandir ensemble.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
Venez lire avec Isabelle votre album préféré, votre coup de cœur, votre livre d’enfance. lecture jeunesse
Petites lectures ludiques @ Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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