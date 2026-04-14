Atelier créatif d’art postal, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Atelier créatif d’art postal, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 15 avril 2026.
Atelier créatif d’art postal 15 – 29 avril, les mercredis Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Inscription conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Animé par l’artiste Catherine Réglat, cet atelier propose de s’initier à cette pratique artistique singulière qui mêle création plastique et correspondance. Les œuvres réalisées seront réellement envoyées par la poste, prolongeant ainsi l’expérience artistique au-delà de l’atelier.
Les créations ainsi produites seront ensuite exposées du 25 au 31 mai dans la salle d’exposition.
En partenariat avec l’association Ravita et La Poste de Saint-Médard-en-Jalles, la bibliothèque vous invite à découvrir l’univers étonnant de l’art postal.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/ravitachloe/?locale=fr_FR »}]
Quand l’art voyage par la poste : découvrez l’univers créatif de l’art postal. art atelier créatif
© Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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