Les petites lectures de Berk, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Les petites lectures de Berk, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 15 avril 2026.
Les petites lectures de Berk Mercredi 15 avril, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde
Sur inscription, à partir du 17 mars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Viens à la médiathèque écouter les histoires de Berk, le personnage espiègle et attachant créé par Julien Béziat. Entre rires, surprises et rebondissements, un moment magique t’attend pour voyager dans son univers fantastique.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Plonge dans les aventures surprenantes de Berk, le héros plein d’imagination ! lecture jeunesse
Petites lectures © médiathèque
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